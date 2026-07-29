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فرماندار شاهیندژ بر نقش اثرگذار رسانهها در تبیین مسائل شهرستان، امیدآفرینی اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، منصور یوسفی فرماندار شاهیندژ، درنشست خبری که با حضور اصحاب رسانه این شهرستان برگزار شد بر نقش اثرگذار رسانهها در تبیین مسائل شهرستان، امیدآفرینی اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید شد.
فرماندار شاهیندژ در این نشست، رسانه را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان وچشم بینای جامعه توصیف کرد و از خبرنگاران و فعالان رسانهای خواست در کنار بیان مشکلات، برای ارائه راهکار و تقویت گفتمان امید در جامعه نیز نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به اهمیت سواد رسانهای در شرایط کنونی، اظهار کرد: ارتقای آگاهی رسانهای در میان مردم، مسئولان و بهویژه نسل جوان، میتواند از تأثیرگذاری عملیات روانی و تبلیغات هدفمند علیه افکار عمومی جلوگیری کند.
یوسفی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت وفاق ملی و همراهی رسانهها با سیاستهای دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: رسانهها باید در مسیر تبیین دستاوردها، بازنمایی دقیق واقعیتها و جریانسازی مثبت در شهرستان حرکت کنند
در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم برنامهریزی سالانه برای فعالیتهای رسانهای در حوزههای مختلف شهرستان، پرهیز از حاشیهسازی و توجه به مسائل واقعی مردم تأکید شد. فرماندار شاهیندژ با اشاره به ظرفیت جوانان و نیروهای فکری شهرستان، استفاده از این توانمندیها را در حوزههای فرهنگی و اجتماعی ضروری دانست.
این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و محور اصلی آن، تقویت ارتباط میان مسئولان و رسانهها برای پیگیری مطالبات مردم و بهبود روند اطلاعرسانی شهرستان بود.