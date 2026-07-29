به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، منصور یوسفی فرماندار شاهین‌دژ، درنشست خبری که با حضور اصحاب رسانه این شهرستان برگزار شد بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در تبیین مسائل شهرستان، امیدآفرینی اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید شد.

فرماندار شاهین‌دژ در این نشست، رسانه را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان وچشم بینای جامعه توصیف کرد و از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواست در کنار بیان مشکلات، برای ارائه راهکار و تقویت گفتمان امید در جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به اهمیت سواد رسانه‌ای در شرایط کنونی، اظهار کرد: ارتقای آگاهی رسانه‌ای در میان مردم، مسئولان و به‌ویژه نسل جوان، می‌تواند از تأثیرگذاری عملیات روانی و تبلیغات هدفمند علیه افکار عمومی جلوگیری کند.

یوسفی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت وفاق ملی و همراهی رسانه‌ها با سیاست‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید در مسیر تبیین دستاوردها، بازنمایی دقیق واقعیت‌ها و جریان‌سازی مثبت در شهرستان حرکت کنند

در بخش دیگری از این نشست، بر لزوم برنامه‌ریزی سالانه برای فعالیت‌های رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف شهرستان، پرهیز از حاشیه‌سازی و توجه به مسائل واقعی مردم تأکید شد. فرماندار شاهین‌دژ با اشاره به ظرفیت جوانان و نیرو‌های فکری شهرستان، استفاده از این توانمندی‌ها را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی ضروری دانست.

این نشست در فضایی صمیمی و تعاملی برگزار شد و محور اصلی آن، تقویت ارتباط میان مسئولان و رسانه‌ها برای پیگیری مطالبات مردم و بهبود روند اطلاع‌رسانی شهرستان بود.