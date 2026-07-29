پخش زنده
امروز: -
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به طراحی بستههای حمایتی جدید معاونت علمی برای پاسخگویی به نیاز شرکتها در مراحل مختلف رشد، گفت: معاونت علمی با تدوین این بستهها، مسیر حمایت از کسبوکارهای فناور را از مرحله شکلگیری ایده تا توسعه و تولید گسترده دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در سفر دو روزه خود به استان گلستان، با هدف تبیین رویکرد جدید حکمرانی علم و فناوری، تقویت ارتباط با زیستبوم نوآوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بررسی قابلیتهای علمی و فناورانه استان، از پارک علم و فناوری گلستان و تعدادی از شرکتهای دانشبنیان مستقر در این مجموعه بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیتهای علمی و فناورانه استان گلستان اظهار کرد: آنچه امروز در کارخانه نوآوری گرگان مشاهده شد، نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزههای مختلف، بهویژه کشاورزی و دامپروری است. فعالیتهایی که در این حوزهها انجام شده، در سطح بالایی قرار دارد و میتواند به توسعه اقتصاد دانشبنیان در استان کمک کند.
افشین افزود: استان گلستان نخستین استانی است که پس از اعلام سیاست جدید معاونت علمی در حوزه توسعه زیستبوم دانشبنیان، اجرای عملی این رویکرد در آن آغاز شده است. به همین منظور، تیمی از معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در این سفر حضور دارند تا ضمن گفتوگو با شرکتها، مسائل و نیازهای آنها بررسی و حمایتهای لازم برای توسعه فعالیتهایشان برنامهریزی شود.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: هدف ما این است که میان اجزای مختلف زیستبوم نوآوری، از جمله بازار، دانشگاه، نیروی انسانی، پارک علم و فناوری، هستههای پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان، ارتباط مؤثرتری ایجاد کنیم. پارک علم و فناوری باید نقش رهبر این زیستبوم را ایفا کند تا دانش و توانمندیهای موجود در استان به محصولات فناورانه و در نهایت به بازار متصل شود.
این مقام مسئول با اشاره به بستههای حمایتی جدید معاونت علمی تصریح کرد: حمایتها بر اساس مرحله رشد و نیاز شرکتها طراحی شده است. شرکتهای نوپا میتوانند از حمایتهای بذری استفاده کنند، شرکتهای دارای توان تولید از سرمایه در گردش بهرهمند میشوند و مجموعههایی که در مسیر توسعه قرار دارند، امکان استفاده از حمایتهای سرمایه ثابت را خواهند داشت. همچنین شرکتهای بزرگتر میتوانند از ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق فناوری و یا طرح همافزا بهره بگیرند.
به گفته او، این حمایتها محدود به استان گلستان نیست و فعالان زیستبوم نوآوری در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانههای معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی، از ظرفیتهای موجود استفاده کنند. اجرای این برنامه در گلستان، نخستین تجربه عملی این رویکرد جدید است.
معاون علمی رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی درباره سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور و اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: برآوردها نشان میدهد سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر حدود ۲ تا ۳درصد است. این عدد به دلیل تفاوت در روشهای محاسبه ممکن است با تغییراتی همراه باشد، اما هدفگذاری برنامه هفتم توسعه، افزایش این سهم به ۷درصد تولید ناخالص داخلی است.
وی با تأکید بر اینکه تحقق این هدف به افزایش سرمایهگذاری در زیستبوم دانشبنیان نیاز دارد، افزود: برای رسیدن به سهم ۷درصدی، باید میزان حمایتها و منابعی که در این حوزه اختصاص مییابد، حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. اقتصاد دانشبنیان بدون سرمایهگذاری، حمایت هدفمند و ایجاد زیرساختهای لازم رشد نخواهد کرد.
این مقام مسئول با اشاره به نقش نوآوری در ایجاد جهش اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی فقط از مسیر افزایش تولید و سرمایهگذاریهای سنتی حاصل نمیشود. آنچه میتواند مسیر رشد را تغییر دهد، نوآوری و استفاده از ظرفیتهای علمی و فناورانه است؛ موضوعی که امروز در بسیاری از اقتصادهای پیشرو به یکی از پایههای اصلی توسعه تبدیل شده است.
افشین خاطرنشان کرد: اقتصاد دانشبنیان علاوه بر آثار اقتصادی، برای کشور اهمیت راهبردی دارد؛ چراکه به افزایش توانمندی داخلی، کاهش وابستگی و تقویت قدرت رقابتی کشور کمک میکند. در برخی کشورهای پیشرو، سهم اقتصادهای دیجیتال و دانشبنیان از اقتصاد به حدود ۳۰درصد رسیده است و این تجربه نشان میدهد حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش، یکی از مسیرهای مهم توسعه در جهان امروز به شمار میرود.