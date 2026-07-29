به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم تا یکشنبه آینده موجب وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه در اغلب نقاط استان از جمله پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین طی امروز تا روز جمعه (بویژه پنجشنبه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل، نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد؛ سپس طی روز‌های شنبه تا دوشنبه فقط نوار ساحلی و مناطق شمالی حاشیه خلیج فارس، همچنان متاثر از افزایش رطوبت و شرجی خواهند بود.

در شبانه روز گذشته شوش با ۴۹.۸ و رامشیر با ۲۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۲ و ۳۱.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.



