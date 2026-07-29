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از مجموع بیش از ۶ همت تحقق تعهدات خیرین مدرسهساز در کشور، بیش از یک همت مربوط به سیستان و بلوچستان است که معادل ۱۷ درصد کل تعهدات محقق شده کشور را شامل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان امروز به یکی از استانهای پیشرو کشور در نهضت مدرسهسازی تبدیل شده و آمارهای رسمی، جایگاه ممتاز این استان را در جذب مشارکتهای مردمی و تحقق تعهدات خیرین بهخوبی نشان میدهد.
میثم لکزایی ادامه داد: از مجموع بیش از ۶ همت تحقق تعهدات خیرین مدرسهساز در کشور، بیش از یک همت آن در سیستان و بلوچستان محقق شده است و به عبارتی ۱۷ درصد کل تحقق تعهدات خیرین کشور به این استان اختصاص دارد که بیانگر اعتماد ارزشمند خیرین به طرحهای توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است.
وی گفت: در حالی که میانگین تحقق تعهدات خیرین مدرسهساز در سطح کشور ۵۴ درصد است، این شاخص در سیستان و بلوچستان به ۷۷ درصد رسیده که فاصلهای قابل توجه با میانگین کشوری دارد و نشاندهنده مدیریت منسجم، پیگیری مستمر و تعامل سازنده با خیرین مدرسهساز است.