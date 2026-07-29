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با راه اندازی محور جدید ریلی تبریز-مرند-خوی و سه راهی ایواوغلی تا چشمهثریا، شهرستان خوی به قطب حمل و نقل ریلی شمال غرب و راهگذر ریلی ایران و ترکیه تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف ارتقای زیرساختهای ترانزیتی و تسهیل تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، جلسه تخصصی «ساماندهی و تقویت راه ریلی» با حضور مقامات ارشد استانی و شهرستانی در فرمانداری خوی برگزار شد.
در این نشست، محورهای توسعه ریلی شمال غرب کشور و نقش کلیدی استان آذربایجان غربی در تکمیل راهگذرهای ترانزیتی منطقه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
استاندار آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت استراتژیک توسعه ریلی، از موافقت رئیسجمهور برای توسعه خطوط ریلی خبر داد.
رحمانی، در این خصوص اظهار داشت:«طرح توسعه ریلی ما شامل توسعه همزمان راه و پایانه است. در حال حاضر اقدامات لازم برای بهسازی و اجرای طرح مرحله دوم پایانههای ریلی در جریان است. همچنین با موافقت آقای رئیسجمهور، ادامه مسیر راهآهن از ارومیه تا خوی و اتصال آن به ایواوغلی و شبکه جدیدالحداث چشمه ثریا آغاز خواهد شد تا مسیر تهران-تبریز-مرند-ابوغلی به عنوان یک کریدور حیاتی شرق به غرب تکمیل گردد.»
نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تخصیص اعتبارات کلان برای زیرساختهای مرزی، بر تبدیل خوی به یک مرکز لجستیکی تأکید کرد.
عادل نجفزاده، اظهار داشت: «با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی، توسعه پسکرانه مرز رازی تا دو ماه آینده آغاز میشود تا شرایط ترانشیپمنت کالا در بخش ریلی و زمینی فراهم گردد. ایستگاه بابکان نیز به عنوان یکی از ایستگاههای پسکرانه تجهیز شده و با استقرار گمرک، به زودی عملیاتی خواهد شد.
با راه اندازی محور جدید ریلی تبریز-مرند-خوی و سه راهی ایواوغلی تا چشمهثریا، شهرستان خوی به یکی از هابهای بزرگ لجستیک منطقه تبدیل خواهد شد؛ تحولی که قطعاً تراز تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه را محقق میکند.»