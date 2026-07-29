به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فریبرز مرادی از اعزام نیرو‌های راهداری و تجهیزات پشتیبانی به مرز مهران و تداوم اعزام زائران اربعین از استان خبر داد و گفت: در همین راستا و با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی (ع) ۵۰ نفر از راهداران استان در دو مرحله به مرز مهران اعزام می‌شوند که مرحله نخست این اعزام انجام شد.

وی با بیان اینکه این نیرو‌ها در کنار راهداران سایر استان‌ها وظیفه پشتیبانی از عملیات راهداری، هدایت ترافیک، رفع مشکلات احتمالی مسیر‌ها و کمک به تسهیل تردد زائران را بر عهده خواهند داشت، همچنین افزود: حدود ۱۴ دستگاه خودروی سبک، سنگین و نیمه‌سنگین نیز برای انجام ماموریت‌های عملیاتی و خدمات‌رسانی به منطقه اعزام شد تا در صورت نیاز، امکانات لازم برای خدمت به زائران فراهم باشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به روند جابه‌جایی زائران اربعین افزود: از آغاز اجرای طرح اربعین تا پایان روز پنجم مردادماه، ۶۲۰۰ زائر گیلانی در قالب ۲۱۰ سفر به مرز مهران اعزام شده‌اند؛ همچنین ۳۶۰ زائر اربعین نیز در قالب ۱۲ سفر از استان به مرز خسروی منتقل شده‌اند.

مرادی با بیان اینکه در مجموع تاکنون بیش از ۶۵۰۰ زائر گیلانی به مرز‌های کشور اعزام شده‌اند، گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابه‌جایی ایمن، منظم و روان زائران انجام شده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، خدمات‌رسانی به زائران را تا پایان طرح اربعین به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد.