پخش زنده
امروز: -
حضور بیسابقه و مداوم مردم شهرستانهای استان تهران در خیابانها طی ۱۵۰ شب گذشته، به نمادی از تعصب ملی و عشق به وطن تبدیل شد و ارادهای پولادین را به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، استمرار حضور مردمی در شهرستانهای مختلف استان تهران طی ۱۵۰ شب متوالی، به نمادی از تعصب ملی و عشق به خاک ایران تبدیل شده است. این تداوم حضور که در برابر دیدگان جهانیان رخ داد، نشاندهنده استقامت و همبستگی مردمی است که در هر شب، بار دیگر رکورد عشق به وطن را جابهجا کردند. این اتفاق اکنون به عنوان یکی از خیرهکنندهترین نمونههای ابراز علاقه به میهن در سطح شهرستانهای استان تهران به شمار میرود که پیامی روشن از اتحاد و همبستگی ملی را مخابره کرد.