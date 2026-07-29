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سومین گردهمایی شورای برنامهریزی مهدویت منطقه ۳ کشور با هدف همافزایی برنامههای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سومین گردهمایی شورای برنامهریزی مهدویت منطقه ۳ کشور با هدف همافزایی برنامههای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و ترسیم چشمانداز جامعه مهدوی، به میزبانی بنیاد مهدویت استان فارس در شیراز برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق، قائممقام این بنیاد در این نشست که با حضور نمایندگان استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و مدیران ارشد بنیاد مهدویت کشور تشکیل شد، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و نخبگان علمی برای ترویج فرهنگ انتظار تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت منطقهبندی کشور برای ساماندهی فعالیتهای مهدوی، تصریح کرد: این رویکرد فرصتی بینظیر برای تبادل تجربیات، ارزیابی دقیق عملکرد استانها و شناسایی نیازهای آموزشی است تا با استفاده از توان اساتید برجسته، سطح کیفی آموزشهای مهدوی در تمامی مناطق ارتقا یابد.
قائممقام بنیاد مهدویت استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت ساختارهای اجرایی در شهرستانها را اولویتی راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد هویت مستقل برای دفاتر شهرستانها، گامی حیاتی برای رسمیت بخشیدن به جایگاه آنان و تسهیل در مدیریت مالی و تخصیص بهینه منابع جهت اجرای برنامههای فرهنگی و ترویجی است.
حجتالاسلام حدائق ابراز امیدواری کرد مصوبات این اجلاسیه یکروزه، گامی مؤثر در جهت نهادینهسازی آموزههای مهدوی در سطح جامعه و ترویج فرهنگ ناب انتظار و پیروی از سیره حضرت ولیعصر (عج) باشد.