به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خواف گفت: ۶۲ هزار ۵۷۲ راس دام علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک، ۱۷۸ هزار ۵۷۵ راس دام علیه بیماری آبله، ۴۶ هزار ۶۲۹ راس علیه بیماری تب مالت، ۱۱۹۰ قلاده سگ علیه هاری و ۱۲ هزار ۵۲۷ راس دام علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند.

فرهاد منصوری افزود: حفظ سرمایه‌های دامی شهرستان، کمک به اشتغال پایدار، افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و امنیت غذایی از اولویت‌های کاری دامپزشکی شهرستان می‌باشد.

وی ادامه داد: کاهش چشمگیر کانون‌های بیماری واگیر دامی به نسبت سال‌های گذشته از نتایج عینی ایمن سازی دام‌ها از طریق واکسیناسیون بوده است و در نتیجه این امر کمک به معیشت دامداران، افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و امنیت غذایی است.

منصوری افزود: شهرستان مرزی خواف از مهمترین شهرستان‌های استان در تولید گوشت قرمز و سفید است که بخش اعظمی از جمعیت شهرستان به پروزش دام و طیور مشغول می‌باشند و نقش مهمی در امنیت غذایی پایدار ایفا می‌کنند