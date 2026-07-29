به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در آخرین روز معاملاتی هفته شاخص کل بورس تهران باکاهش ۳۴ هزار واحدی معادل ۰.۶۸ درصد بازدهی منفی به ۵ میلیون و ۷۴ هزار واحد رسید.

با این حال شاخص کل هم‌وزن افزایش ۰.۴۳ درصدی و ۶ هزار واحدی داشت و در سطح یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحدی ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع حدود ۶۰ درصد بازار در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.