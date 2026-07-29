:به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی خواف گفت: فصل برداشت محصول استراتژیک پسته در شهرستان خواف از اوایل مردادماه آغاز شده است و با تلاش باغداران سخت‌کوش، تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد داشت.

خالد فقیری افزود: از مجموع ۵۳۰۰ هکتار اراضی زیر کشت پسته در خواف، ۴ هزار و ۱۰۰ هکتار بارور و هزار و ۱۰۰ هکتار به‌صورت نهال است که گویای توسعه روزافزون و آینده روشن این صنعت در منطقه است.

وی ا اشاره به ارقام شاخص تولیدی گفت: ارقام فندقی، بادامی، احمدآقایی، سفید و کله‌قوچی، ترکیب اصلی باغات پسته شهرستان را تشکیل می‌دهند که به دلیل کیفیت مطلوب، جایگاه ویژه‌ای در بازار‌های اقتصادی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی خواف در ادامه به اهمیت زیرساخت‌های فرآوری اشاره کرد و افزود: با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش‌افزوده برای باغداران، تعداد ۸ ترمینال ضبط و فرآوری مجهز در سطح شهرستان فعال شده است. این مراکز وظیفه پوست‌گیری و فرآوری محصول را با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی بر عهده دارند تا محصول با بالاترین کیفیت عرضه شود.

فقیری گفت: مدیریت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از بهره‌برداران، تمامی توان خود را برای تسهیل فرایند برداشت و عرضه به کار گرفته است. امیدواریم با بهره‌گیری از دانش فنی باغداران و امکانات موجود، شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد کشاورزی در شهرستان خواف باشیم.