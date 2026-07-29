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رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: این واحد با رویکردی مسالهمحور، مردمپایه و آیندهنگر ظرفیت دانش و تخصص را به راهحلهای عملی برای رفع نیازهای جامعه تبدیل کرده و از جمله در یک سال اخیر ۱۸۰ زوج به همت مختصصان مرکز درمان ناباروری قفقاز صاحب فرزند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهران اوچی اردبیلی رییس جهاد دانشگاهی استان به مناسبت چهل و ششمین سالروز تاسیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: واحد اردبیل این مجموعه دانشگاهی در یک سال گذشته با تمرکز بر حل مسائل اولویتدار و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، آموزشی و درمانی، دستاوردهای شاخص، امیدآفرین و اثرگذاری را در مسیر توسعه استان و تحقق ماموریتهای ملی به ثبت رساند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای حوزه سلامت این مجموعه افزود: مرکز درمان ناباروری قفقاز به عنوان یکی از مجموعههای تخصصی و راهبردی در سال ۱۴۰۴ با ارایه بیش از ۱۶ هزار خدمت و ثبت حدود ۱۸۰ تولد موفق، نقش مهمی در تحقق سیاستهای جوانی جمعیت، کاهش هزینههای درمان زوجهای نابارور، جلوگیری از اعزام بیماران به سایر استانها و تقویت اقتصاد سلامت اردبیل ایفا کرد.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان کرد: این مجموعه در حوزه آموزش نیز با راهاندازی نخستین هتل_مدرسه و اجرای دورههای مهارتمحور، تخصصی و اشتغالزا بهویژه در زمینه تربیت و بهکارگیری کمک_پرستاران، گام موثری در راستای توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه مهارتهای کاربردی و ارتقای اشتغالپذیری دانشآموختگان برداشت.
وی اضافه کرد: رویکرد جهاد دانشگاهی در بخش آموزش، پاسخ به نیازهای واقعی بازار کار و تربیت نیروی انسانی کارآمد و مهارتمحور است و در این مسیر تلاش شده تا آموزشها بیش از گذشته به اشتغال و کارآفرینی منتهی شود.
اوچی اردبیلی عنوان کرد: برنامههایی مانند مناظرههای دانشجویی، کرسیهای آزاداندیشی، محفلهای قرآنی، برنامههای هویتبخش و فعالیتهای فرهنگی امیدآفرین نیز در حوزه فرهنگی در یک سال گذشته اجرا شد تا در تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای هویت دینی و ملی، گسترش فضای گفتوگو و افزایش مشارکت نسل جوان نقشآفرینی شود.
وی با اشاره به امضای ۱۵ تفاهمنامه همکاری با سایر دستگاهها و نهادها گفت: از این تعداد تفاهمنامه ساخت و راهاندازی خانه فرهنگ با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل میتواند به بستری موثر برای توسعه فعالیتهای فرهنگی_دانشجویی و تعمیق برنامههای هویتی و اجتماعی تبدیل شود.
رییس جهاد دانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد این مجموعه نیز در یک سال گذشته موفق شدند مرحله تی. آر. ال. وی را دریافت کنند که این دستاورد از نتیجههای ارزشمند حرکت مرکز رشد در مسیر بلوغ فناوری، توسعه ایدههای نوآورانه و نزدیکسازی آنها به مرحله کاربرد و تجاریسازی به شمار میرود.
وی در زمینه تکمیل و رونمایی برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی نیز بیان کرد: این نقشه به عنوان سندی فرادستی در حوزه توسعه فرهنگی استان تدوین و رونمایی شد که میتواند مبنای مهمی برای سیاستگذاری، تصمیمسازی و برنامهریزی فرهنگی در استان اردبیل باشد.
اوچی اردبیلی در مورد مشکلها و چالشهای پیش روی این مجموعه به محدودیت منابع مالی پایدار و کمبود زیرساختها اشاره کرد و گفت: کمبود فضا در حوزه درمان و نبود ساختمان مناسب برای توسعه خدمات تخصصی، پایین بودن تعرفههای خدمات درمانی نسبت به هزینههای واقعی، تاخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و دشواری جذب و نگهداشت نیروهای متخصص از جمله مانعها جدی است.
وی همچنین راهاندازی خانه فرهنگ، ایجاد مرکز خدمات تخصصی فناوریهای نوین، راهاندازی مجتمع تحقیقاتی_درمانی تخصصی زنان و درمان ناباروری، توسعه فعالیتهای پژوهشی و فناورانه، بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین در آموزش، فرهنگ و رسانه، حمایت از ایدههای نوآورانه دانشجویان و تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و دستگاههای اجرایی را از مهمترین برنامههای جهاد دانشگاهی اردبیل در سال جاری ذکر کرد.