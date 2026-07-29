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مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر تأمین پایدار آب شرب و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین در مرز تمرچین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور در شهرستان پیرانشهر، از موکبهای مستقر در مسیر تردد زائران، موکب اختصاصی اطلاعرسانی شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و تأسیسات اضطراری آبرسانی این شهرستان بازدید کرد.
این بازدید با همراهی مسعود امجدی، معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی انجام شد و در جریان آن، گزارشی از روند خدماترسانی به زائران، اقدامات انجامشده برای تأمین و توزیع آب شرب، تجهیز زیرساختهای آبرسانی و پایش مستمر کیفیت آب موکبهای مستقر در مرز تمرچین ارائه شد.
مهدی خاناحمدی، مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای فنی، بهرهبرداری و پشتیبانی باید برای تأمین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار در مرز تمرچین و مسیر تردد زائران بهکار گرفته شود تا خدمات بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر کیفیت آب و آمادگی کامل تأسیسات آبرسانی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد تأسیسات، آمادگی تجهیزات اضطراری و هماهنگی میان واحدهای اجرایی، از مهمترین الزامات خدمترسانی در ایام اربعین است و باید تا پایان این مراسم معنوی با دقت و حساسیت دنبال شود.
در ادامه این بازدید، تأسیسات اضطراری آبرسانی شهرستان پیرانشهر نیز مورد بازدید قرار گرفت و آخرین وضعیت آمادگی تجهیزات، منابع تأمین آب و تمهیدات پیشبینیشده برای استمرار خدماترسانی به زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.