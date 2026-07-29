معاون حمل‌ و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابجایی بیش از ۵۹۳ هزار مسافر در ۶۰ هزار و ۱۶۲ سفر در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: خدمات‌رسانی این بخش با فعالیت ۸۲۶ دستگاه ناوگان مسافربری در سطح استان انجام شده است.

مزیدی گفت: در چهار ماه گذشته، مجموعاً ۵۹۳ هزار و ۴۳۲ مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان جابجا شده‌اند.

وی با اشاره به گستره فعالیت ناوگان حمل‌ونقل مسافربری استان افزود: هم‌اکنون ۸۲۶ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس‌های بین‌شهری، مینی‌بوس‌ها و سواری کرایه‌ها در استان فعال هستند و بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری مردم را تأمین می‌کنند.

به گفته مزیدی این ناوگان با تلاش هزار و ۳۲۲ راننده حرفه‌ای و آموزش دیده اداره می‌شود که نقش مستقیم در تأمین سفر‌های ایمن و منظم در محور‌های ارتباطی استان دارند.

معاون حمل‌ و نقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به نقش شرکت‌های حمل و نقل فعال در حوزه مسافر گفت: اکنون ۵۰ شرکت و شعبه حمل و نقل مسافربری با پوشش گسترده در شهر‌های مختلف استان فعالیت دارند.

مزیدی به موضوع نظارت بر ناوگان مسافربری اشاره کرد و افزود: کنترل وضعیت فنی ناوگان، پایش ساعات کاری رانندگان، بررسی پایبندی شرکت‌ها به نرخ‌های مصوب، نظارت بر خدمات ارائه‌شده در پایانه‌ها، کنترل مدارک و اسناد سفر، و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی از جمله این نظارت‌ها است.