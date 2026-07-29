معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در دیدار با وزیر انرژی ترکمنستان، بر توسعه همکاری‌های برقی دو کشور از جمله افزایش واردات برق از ترکمنستان، احداث خطوط انتقال جدید و تأمین تجهیزات برقی مورد نیاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، که در سفر به ترکمنستان، خانم فرزانه صادق، رئیس هیئت مشترک ایران و ترکمنستان، را همراهی می‌کرد، در دیدار با اناگلدی ساپاروف، وزیر انرژی ترکمنستان درباره موضوعات مهم همکاری‌های دوجانبه در حوزه برق و انرژی گفت‌و‌گو و مذاکره کرد.

در این نشست، طرفین بر توسعه همکاری‌ها از جمله تأمین نیاز‌های آینده صنعت برق، احداث خطوط انتقال جدید برای ارتقای ترانزیت و پایداری مبادلات برق، افزایش واردات برق از ترکمنستان و نیز گسترش خدمات فنی و مهندسی و تأمین تجهیزات برقی مورد نیاز گفت‌و‌گو کردند.

در جریان این نشست، طرفین با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در بخش انرژی، درباره نیاز‌های آینده صنعت برق ایران، امکان احداث خطوط انتقال برق جدید برای بهبود ترانزیت برق و افزایش پایداری مبادلات برقی گفت‌و‌گو کردند.

همچنین در این نشست، موضوع افزایش واردات برق از ترکمنستان و سازوکار‌های اجرایی آن از جمله مشارکت ایران در تعمیرات نیروگاهی مطرح شد و دو طرف بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های برقی میان ایران و ترکمنستان تأکید کردند.

گسترش روابط برقی، توسعه زیرساخت‌های انتقال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور از دیگر محور‌های این رایزنی بود؛ موضوعی که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت انرژی و پایداری شبکه برق منطقه ایفا کند.