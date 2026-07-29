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جمعی از مبلغان اعزامی چهارمحال و بختیاری فعالیتهای تبلیغی خود را در مواکب استانی مستقر در مسیرهای منتهی به کربلای معلی آغاز کردند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مسئول اعزام مبلغان کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان از اعزام مبلغان استان برای فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی در مواکب پیادهروی اربعین خبر داد و گفت: ۱۵ مبلغ متخصص و بعضاً چند زبانه از ۱۲ روز مانده به روز اربعین حسینی (ع) فعالیتهای تبلیغی خود را در مواکب استانی مستقر در مسیرهای منتهی به کربلای معلی آغاز کردند.
حجتالاسلام مهدی اکبری با ذکر اینکه مواکب خاصه مواکب با رویکرد فرهنگی در تبیین معارف دینی و پاسخگویی به شبهات نقش محوری را دارند، گفت: مبلغان مراسم معنوی اربعین ضمن تلاش برای خودسازی و مراقبت از رفتار فردی، به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی مواکب میپردازند تا سفری پربار برای زائران رقم بخورد.
اکبری بیان کرد: مبلغان در بخشهایی همچون کودک و نوجوان، سخنرانیهای تبیینی و بصیرتی، فضای مجازی یا پاسخگویی به سوالات شرعی و نظیر اینها به ارائه خدمات به زوار حسینی میپردازند.
وی با اشاره به اینکه چهار مبلغ در موکب فرهنگی امامزادگان استان چهارمحال و بختیاری در شهر سامراء مستقرند، افزود: همچنین ۱۰ مبلغ در مسیر نجف به کربلا به امر تبلیغ میپردازند که این فعالیتها تا یک روز بعد از اربعین ادامه دارد.
اکبری با تأکید بر محور و محتوای تبلیغ، تصریح کرد: تبیین معارف دینی، پاسخگویی به سوالات و شبهات، تبیین موضوعات ناظر به جبهه مقاومت، مسئله ولایت فقیه و تبیین منویات و فرمایشات رهبر انقلاب، تلاوت قرآن و دعا و مناجات، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز به زوار و ... از جمله اهم فعالیتها است.