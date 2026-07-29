رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی:
مرکز دیپلماسی شهری مشهد، الگوی شایسته برای شهرهای کشور
مرکز دیپلماسی شهری مشهد از پیشتازترین مجموعههای کشور در حوزه دیپلماسی شهری است و الگوی شایسته برای دیگر شهرهای کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان رضوی امروز در نشست گزارش اقدامات شهرداری مشهد در حوزه دیپلماسی شهر مشهد اظهار کرد: کشور ما با توجه به رسالتی که در حوزه توسعه روابط خارجی دارد، در کنار دیپلماسی رسمی، موضوع دیپلماسی عمومی را نیز بهعنوان یکی از شاخههای تخصصی خود دنبال میکند.
غلامعباس ارباب خالص افزود: دیپلماسی عمومی تنها به فعالیتهای رسانهای محدود نمیشود، بلکه حوزههای فرهنگی، هنر، ادبیات، فعالیتهای مردمنهاد و همچنین دیپلماسی شهری را نیز دربرمیگیرد و وزارت امور خارجه میتواند در تنظیم و توسعه این مناسبات نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به جایگاه دیپلماسی شهری در تعاملات بینالمللی ادامه داد: وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی شهری میتواند به ارتباط میان شهرهای کشور با شهرهای خارج از کشور در قالب همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بینالمللی و همچنین همکاری در چهارچوب سازمانها و مجامع بینالمللی که شهرها در آن عضویت دارند، کمک کند.
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان خراسان رضوی تصریح کرد: زمانی که یک شهر بتواند در حوزه تعاملات خارجی با همتایان خود ارتباط برقرار کند، ظرفیتهای علمی، مدیریتی، تخصصی و شغلی آن شهر نیز میتواند با طرفهای خارجی به تعامل برسد و زمینه برای رونق همکاریهای بینالمللی فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکز دیپلماسی شهری مشهد گفت: این مرکز در شهرداری مشهد به خوبی شکل گرفته و مشهد از پیشتازترین شهرهای کشور در حوزه دیپلماسی شهری محسوب میشود.