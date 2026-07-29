درگذشت «علیرضا قهرمانی» مداح پیشکسوت لرستانی
«حاج علیرضا قهرمانی« مداح سنتی خوان خرم آبادی و جانباز جنگ تحمیلی پس از مدت ها تحمل رنج بیماری به دیار باقی شتافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در طول هشت سال دفاع مقدس ذاکران و مداحان اهلبیت عصمت و طهارت (ع) در مناطق مختلف عملیاتی حضور مییافتند و با مدیحهسرایی نقش مؤثری در بالا بردن روحیه رزمندگان برای نبرد با دشمن بعثی ایفا میکردند.
یکی از این مداحان علیرضا قهرمانی مداح خرم آبادی بود.
وی در طول هشت سال دفاع مقدس سنگر به سنگر برای بالا بردن روحیه رزمندگان مداحی میکرد.
علیرضا قهرمانی نوحه شیرین زوونم اصغرم رولهرو اصغر رو را به یاد کوچکترین سرباز امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر (ع) خواند.
این نوحه یکی از نوحههای ماندگار لرستانیها در هشت سال دفاع مقدس است.
زنده یاد قهرمانی پس از مدتی تحمل رنج بیماری امروز به دیار باقی شتافت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با صدور پیامی، درگذشت پیرغلام حسینی، مداح اهلبیت (ع) و جانباز سرافراز، زندهیاد «حاج علیرضا قهرمانی» را تسلیت گفت.
متن پیام مصطفی آزاد بخت به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خانواده محترم جانباز سرافراز زنده یاد «حاج علیرضا قهرمانی»
خبر درگذشت پیرغلام حسینی، مداح اهلبیت (ع) و جانباز سرافراز، زندهیاد حاج علیرضا قهرمانی در آستانه اربعین حسینی، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
آن مرحوم، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا، خدمت به خاندان عصمت و طهارت (ع) و پاسداری از ارزشهای والای انقلاب اسلامی سپری کرد و با نوای دلنشین و ارادت خالصانه خود، سالیان متمادی در مجالس اهلبیت (ع) منشأ خیر و برکت بود.
بیتردید، یاد و نام این خادم مخلص اهلبیت (ع) و یادگار دوران دفاع مقدس، در دل دوستداران خاندان عصمت و طهارت (ع) و جامعه ایثارگری استان لرستان ماندگار خواهد ماند.
اینجانب، درگذشت این جانباز سرافراز و ذاکر اهلبیت (ع) را به خانواده محترم، بستگان، دوستداران آن مرحوم و جامعه مذهبی و ایثارگری استان لرستان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای آن عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی، همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.