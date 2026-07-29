به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری در تشریح اقدامات انجام‌شده برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: تمامی زیرساخت‌ها، خدمات حمل‌ونقل، ایمنی مسیر‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برای تردد آسان، ایمن و روان زائران در پایانه مرزی تمرچین فراهم و این برای پنجمین سال متوالی به عنوان یکی از شش پایانه مرزی رسمی خروج زائران اربعین در کشور انتخاب شده و در کنار آن نیز همزمان در پایانه مرزی بازرگان هم مسئولیت ارائه خدمات به زائران را بر عهده دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: از ماه‌های گذشته و همزمان با تشکیل ستاد اربعین استان به ریاست استاندار آذربایجان‌غربی، وظایف کمیته‌های ۱۶ گانه مشخص شد و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز مسئولیت کمیته حمل‌ونقل و سوخت را بر عهده گرفت؛ از همان زمان برنامه‌ریزی‌ها برای فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطلوب آغاز شد.

شکری با بیان اینکه اولویت اصلی آذربایجان‌غربی، خدمت‌رسانی در پایانه مرزی تمرچین است، گفت: در کنار خدمات این پایانه مرزی، پایانه مرزی بازرگان نیز برای ورود زائران خارجی از کشور‌های ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، روسیه و سایر کشور‌های منطقه آماده‌سازی شده و خدمات لازم در این مسیر نیز ارائه می‌شود.

وی با اشاره به فضای همدلی ایجاد شده در مسیر تردد زائران اظهار کرد: از پایانه مرزی بازرگان تا پایانه مرزی تمرچین، تمامی اقوام، مذاهب و ادیان در کنار یکدیگر برای استقبال از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پای کار آمده‌اند و مواکب، نمازخانه‌ها، مجتمع‌های خدمات رفاهی و دستگاه‌های خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اشاره به بازدید‌های میدانی انجام‌شده از مسیر عراق نیز افزود: با دستور استاندار آذربایجان‌غربی، هیأتی از مسئولان از پایانه مرزی تمرچین تا اربیل، کرکوک، بغداد، نجف و کربلا بازدید کردند و هماهنگی‌های لازم با مسئولان اقلیم کردستان عراق برای تسهیل تردد زائران انجام شده است.

شکری درباره اقدامات حوزه حمل‌ونقل گفت: امسال مشکل تأمین سوخت خودرو‌های زائران خارجی با اختصاص کارت سوخت ترانزیتی برطرف شده است. همچنین سرویس رایگان حمل‌ونقل از ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین و بالعکس برقرار بوده و از کارخانه قند پیرانشهر نیز سرویس‌های رایگان برای انتقال زائران به پایانه مرزی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین با هماهنگی‌های انجام‌شده، مسیر حمل‌ونقل از پایانه مرزی تمرچین تا اربیل به صورت رایگان انجام می‌شود و پس از آن نیز ناوگان حمل‌ونقل اقلیم کردستان عراق زائران را با نرخ‌های مصوب به شهر‌های زیارتی از جمله نجف، کربلا، کاظمین و سامرا منتقل می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری اشاره کرد و گفت: اجرای ۱۶۰ کیلومتر روکش و آسفالت حفاظتی، بیش از ۵۰۰ کیلومتر خط‌کشی راه‌ها، بهسازی روشنایی، آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، اصلاح تجهیزات ایمنی، لکه‌گیری و بهسازی محوطه پایانه مرزی تمرچین از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی مسیر‌های منتهی به پایانه مرزی بوده است.

وی همچنین از انجام ۶۹ مرحله بازدید و نظارت از مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی از ابتدای خردادماه تاکنون خبر داد و افزود: این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات به زائران ادامه خواهد داشت.

شکری با اشاره به استقرار موکب اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در عمود ۵۷ مسیر کربلا ـ بغداد گفت: این موکب به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت بوده و موقعیت آن نیز برای سهولت دسترسی زائران اطلاع‌رسانی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تأکید بر امنیت و آمادگی کامل این مسیر اظهار کرد: مسیر تردد زائران از پایانه مرزی تمرچین تا عتبات عالیات از امنیت و ایمنی مطلوبی برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی ایران و اقلیم کردستان عراق با هماهنگی کامل در تلاش هستند تا زائران سفری آرام، ایمن و بدون دغدغه را تجربه کنند.