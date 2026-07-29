به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی سالاری در دیدار با استاندار و مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به اینکه مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ و مطالبات دی‌ماه داروخانه‌ها نیز امروز پرداخت شده است، گفت: همچنین معادل یک‌ماه مطالبات مراکز درمانی غیردانشگاهی نیز پرداخت شد.

وی افزود: با توجه به تسریع در روند نقد شدن اوراق مالی که دولت بابت رد دیون به تأمین‌اجتماعی اختصاص داده است، پرداخت‌های نسبتاً منظم به مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به منابع و مصارف ماهانه مربوط به تعهدات سازمان در قبال ذینفعان، گفت: تأمین اجتماعی ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد برای پرداخت‌های جاری در حوزه‌های مستمری دارد.

سالاری افزود: توسعه طرح بیمارستان ابهر در استان زنجان، درمانگاه در حال ساخت این بیمارستان و بهره‌برداری از درمانگاه خدابنده تا ماه‌های آینده نیز در دستور کار است. همچنین در خصوص بیمارستان امام حسین نیز بهسازی، ارتقاء هتلینگ و تجهیزات در دست اقدام است.

توسعه ظرفیت‌های درمانی در زنجان

استاندار زنجان در دیدار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار توسعه ظرفیت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در شهرستان‌های استان شد و گفت: استانداردسازی و تصویب اعتبار ویژه برای بهسازی بیمارستان امام حسین (ع) زنجان از مطالبات استان است.

سید محسن صادقی در این دیدار از متناسب‌سازی، تأمین دارو، اجرای برنامه‌های ملی سلامت از جمله پزشک خانواده و نظام ارجاع، پرداخت‌های حوزه درمان و دیگر موضوعات و مسائل مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی سخن گفت.

همچنین در این نشست نبی‌اله محمدی، رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان بر موضوعات ارتقاء درمان، تقویت تعامل سازمان با شرکای اجتماعی و برخی دیگر از مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی تأکید کرد.