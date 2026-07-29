به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان با بیان اینکه امسال دو کاروان از دانشگاه علوم پزشکی به پیاده‌روی اربعین اعزام شده‌اند گفت:کاروان پیاده‌روی زائران اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی البرز به تعداد ۹۰ نفر روز گذشته و کاروان خدمات سلامت نیز به تعداد ۴۴ نفر امروز به کربلا اعزام شدند.

میرخلیلی افزود: این کاروان شامل پزشک عمومی ؛ دکتر داروساز ؛ پرستار و دیگر نیروهای خدمات رسان هستند و اقلام دارویی نیز با کمک خیران خریداری و به کشور عراق ارسال شده است تا در قالب درمانگاه صحرایی به زائران خدمت رسانی شود.

وی افزود : کاروان امید ؛ همدلی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز تا یک روز بعد از اربعین حسینی به زائران ایرانی و عراقی خدمت رسانی خواهند کرد.