کاروان سلامت البرز عازم کربلای معلی شدند
کاروان ۴۴ نفره خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز به کربلای معلی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز
، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان با بیان اینکه امسال دو کاروان از دانشگاه علوم پزشکی به پیادهروی اربعین اعزام شدهاند گفت:کاروان پیادهروی زائران اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی البرز به تعداد ۹۰ نفر روز گذشته و کاروان خدمات سلامت نیز به تعداد ۴۴ نفر امروز به کربلا اعزام شدند.
میرخلیلی افزود: این کاروان شامل پزشک عمومی ؛ دکتر داروساز ؛ پرستار و دیگر نیروهای خدمات رسان هستند و اقلام دارویی نیز با کمک خیران خریداری و به کشور عراق ارسال شده است تا در قالب درمانگاه صحرایی به زائران خدمت رسانی شود.
وی افزود : کاروان امید ؛ همدلی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی البرز تا یک روز بعد از اربعین حسینی به زائران ایرانی و عراقی خدمت رسانی خواهند کرد.