به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق کاشان گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف در ساعات اداری و ۷۰ درصدی پس از پایان کار هستند و این کاهش به صورت هوشمند پایش می‌شود.

شاپور حداد پور همچنین از رشد ۶۰ درصدی تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در چهار ماهه امسال خبر داد و افزود: هم‌اکنون ۴۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی و بادی به شبکه متصل است که در ساعات اوج مصرف، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از توان لحظه‌ای مورد نیاز شهرستان را تأمین می‌کند.

وی گفت: تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از حدود ۶ میلیون کیلووات‌ساعت در مدت مشابه سال گذشته، به حدود ۱۰ میلیون کیلووات‌ساعت در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶۰ درصدی است.

وی به آمار مصرف نیز اشاره کرد و گفت: بررسی مصرف چهار ماهه نخست سال نشان می‌دهد که با وجود کاهش ۱۹.۵ درصدی در بخش عمومی و هفت درصدی در کشاورزی، مصرف خانگی ۱۲ درصد و تجاری ۱۵.۵ درصد افزایش یافته که ناشی از گرمای شدید و استفاده از وسایل سرمایشی است.

مدیر امور برق کاشان از نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری خبر داد و هشدار داد که در صورت رعایت نکردن الگو، برق آنها در ساعات اوج بار به صورت خودکار و موقت محدود می‌شود.