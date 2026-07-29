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با حضور وزیر بهداشت ۲ مرکز جامع انتقال خون در تهران، دو مرکز در زنجان و زرندیه استان مرکزی با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزیر بهداشت در مراسم افتتاح مراکز اهدای خون گفت: سازمان انتقال خون و مردم کار بزرگی را انجام دادند. بویژه در زمان جنگ تحمیلی ما باید قدر مردم را بدانیم که دچار کمبود نبودیم و با حضور مردم هیچ مشکلی اتفاق افتاد.
محمد رضا ظفرقندی افزود: بحث انتقال خون یک بحث کاملا علمی است و خون و فراوردههای آن می تواند جان افراد را نجات بدهد آنچه از نظر اهدای خون وجود دارد کاری ایثارگرانه است.
وی گفت: در جنگها با سرم و خون میشود بسیاری از مجروحهان را نجات داد و برای خون نمیشود قیمت و ارزشی قائل شد.
وزیر بهداشت افزود: با افتتاح دو مرکز جامع در تهران نگرانیها از تک بعدی بودن مرکز وصال کممیشود و اینها میتوانند بسیاری از بیمارستانهای منطقه را پوشش بدهند.
محمد رضا ظفرقندی افزود: مردم در جنگ تحمیلی دوم و جنگ رمضان کار بزرگی کردند و با وجود تعداد بالای مجروحهان هیچ گاه دچار کمبود نشدیم.
وی گفت: در روزهای عادی ذخیره خونی ۴ تا ۵ روز است و وقتی در ایام جنگ به ۱۰ تا ۱۲ روز میرسد یعنی اوج ایثار مردم.کودکان تالاسمی بچه های هموفیلی بیماران سرطانی و مجروح ها چشم امیدشان به اهداکنندگان است .
در ادامه این نشست و در راستای کاهش انحصار و تسهیل و تسریع انتقال خون و فراوردههای افتتاح دو مرکز جامع در استان تهران افتتاح شد.
رئیس سازمان انتقال خون گفت: باهدف کاهش انحصار و تسهیل و تسریع انتقال خون و فراورده های افتتاح دو مرکز جامع در استان تهران و دو مرکز دیگر نیز در زنجان و زرندیه استان مرکزی افتتاح شد.