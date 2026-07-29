رویداد توانمند سازی، هم افزایی و شبکه سازی فعالان عفاف و حجاب در همدان برگزار شد.

رویداد توانمند سازی، هم افزایی و شبکه سازی فعالان عفاف و حجاب در همدان

رویداد توانمند سازی، هم افزایی و شبکه سازی فعالان عفاف و حجاب در همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: در این رویداد مسائل علمی، فقهی، قانونی در زمینه‌ی عفاف و حجاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید میثم فامیل صابریون افزود: عفاف و حجاب، تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه زیربنای سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه است، همه ما وظیفه داریم با زبان هنر، منطق و محبت، این ارزش را به نسل جوان منتقل کنیم.

او تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی، فرصتی ارزشمند برای هم افزایی میان کنشگران و مسئولان است و باید به‌عنوان یک حرکت مستمر و پویا تداوم یابد.

این رویداد به صورت کارگاهی و با شرکت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و ادارات و با بهره گیری از اساتید حوزه و دانشگاه به مدت یک روز در همدان برگزار شد.