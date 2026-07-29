به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس اتمام مسابقات ۵۰۰ امتیازی پیکلبال آقایان کشور در مجموعه پدل زون که به میزبانی استان البرز برگزار شد نفرات برتر به این شرح معرفی شدند.

رده سنی ۱۷+ سال بخش انفرادی:

قهرمان – روزبه فرجی (گلستان)

نایب – قهرمان مسعود پیروزی (گلستان)

نفر سوم – انوشا شاهقلی (تهران)

رده سنی ۱۷+ سال بخش دو نفره:

قهرمان – مسعود پیروزی و روزبه فرجی (گلستان)

تیم دوم – انوشا شاهقلی (تهران) و دانیال حاجی وند (البرز)

تیم سوم – مهدی شفقی و علیرضا روحانی (تهران)

رده سنی ۳۵+ سال انفرادی:

قهرمان – مسعود پیروزی (گلستان)

نایب قهرمان – شایان صلاحی فر (البرز)

نفر سوم – امیر جدیدی (تهران)

رده سنی ۳۵+ سال بخش دو نفره:

قهرمان – مهدی شفقی و علیرضا روحانی (تهران)

تیم دوم – انوشا شاهقلی و امیر جدیدی (تهران)

تیم سوم – مسعود پیروزی (گلستان) و حجت نصرالهی (آذربایجان غربی)

گفتنی است در مراسم اختتامیه این رقابت‌ها محمد رضا صافی رئیس انجمن پیکلبال، علیرضا اقا دیبایی رئیس کمیته پیکلبال استان البرز، جعفر سهرابی رئیس اسبق هیات تنیس استان البرز، مجید شاه حسینی رئیس کمیته مسابقات انجمن پیکلبال و سمیرا رستمی رئیس کمیته داوران انجمن پیکلبال ایران حضور داشته و مدال‌های قهرمانی را به مقام آوران اهدا کردند.

سرداوری مسابقات با خلیل فرجی از استان همدان و مدیریت برگزاری رویداد نیز با امید فتح العلومی از استان البرز بود. حامی مالی این مسابقات شرکت متین اسپرت بود.