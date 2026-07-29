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مستند «ترنم تمدن» با روایتی از پیادهروی اربعین و نقش زنان در عرصه بینالملل از شبکه دو و فیلم سینمایی «دزدان ماه» از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «ترنم تمدن» به تهیه کنندگی و کارگردانی یوسف حسن زاده، با محوریت تبیین حماسه پیادهروی اربعین و بازخوانی نقش زنان برجسته در عرصههای بینالمللی، پنجشنبه هشتم مرداد ساعت ۱۸ از شبکه دو پخش می شود.
این مستند که روایتی متفاوت از مسیر پیادهروی اربعین است، با حضور هانیه ترکیان از فعالان فرهنگی، به واکاوی تاثیرگذاری زنان برجسته در عرصههای بینالمللی میپردازد.
«ترنم تمدن» میکوشد با نگاهی به ابعاد گوناگون نهضت حسینی، پیوندی میان فرهنگ عاشورایی و کنشگری اجتماعی در سطح جهانی برقرار سازد و جلوههایی از پویایی زنان در مسیر تعالی را به تصویر بکشد.
فیلم سینمایی «دزدان ماه» در گونه پلیسی محصول کشور هنک کنگ در ۲۰۲۴، امروز ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «وینسنت» مهارت زیادی در تعمیر انواع ساعت دارد و در کار خودش حرفهای است او با خریدن ساعتهای فیک و عوض کردن قطعات ساعت، ساعت را به قیمت ساعت اصل میفروشد. او توسط فردی به نام "عمو" که کار مافیای ساعت در هنگ کنگ را دارد اجیر میشود تا ...