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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از فعالیت موکب فرهنگی «سلام شهید» در مرز بینالمللی مهران از سوم تا سیزدهم مردادماه خبر داد و گفت: ۱۴ موکب شهدا در سراسر استان فعال شده و برای جامعه ایثارگری، دو زائرسرا، پارکینگ اختصاصی و خدمات درمانی و امدادی پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، با اشاره به فعالیت موکب فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در مرز بینالمللی مهران اظهار کرد: این موکب از سوم تا سیزدهم مردادماه با عنوان «سلام شهید» و با رویکردی فرهنگی، هنری و تبیینی برپا شده و در ایام تردد زائران اربعین، خدمات متنوعی را به جامعه ایثارگری و دیگر زائران ارائه میدهد.
محمد رحیمی، افزود: در این موکب، خدمات فرهنگی متعددی پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به برپایی غرفه عرضه محصولات فرهنگی با مضمون شهدا، اجرای طرح «زیارت به نیابت از شهدا» و غرفه معرفی رهبر شهید و شهدای شاخص استان ایلام اشاره کرد. همچنین برنامههای مختلفی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دستور کار قرار گرفته و امسال تلاش شده است فعالیتهای فرهنگی در موکب شهدای ایلام در مرز مهران، نمود و گستردگی بیشتری داشته باشد.
رحیمی با اشاره به ارائه خدمات پذیرایی و اسکان به زائران گفت: در این موکب، خدمات پذیرایی، اسکان موقت و اسکان یکروزه ارائه میشود و برای جامعه ایثارگری نیز امکان اقامت در زائرسراهای پیشبینیشده فراهم شده است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام ادامه داد: در شهر مهران دو زائرسرا برای اسکان خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و دیگر اعضای جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده است تا این عزیزان بتوانند با آرامش و سهولت بیشتری از امکانات اقامتی استفاده کنند. همچنین پارکینگ ویژه جامعه ایثارگری نیز پیشبینی شده تا دغدغه تردد و توقف خودروهای این عزیزان به حداقل برسد.
وی با اشاره به تمهیدات درمانی و امدادی برای زائران ایثارگر تصریح کرد: دو دستگاه آمبولانس اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام در مرز مهران مستقر شدهاند تا در مواقع اضطراری، خدمات درمانی و امدادرسانی لازم را به جامعه هدف ارائه دهند. این آمبولانسها همچنین برای جابهجایی جانبازان سرافراز با درصد بالا و ارائه خدمات درمانی در مواقع ضروری در نظر گرفته شدهاند.
رحیمی با بیان اینکه ۱۴ موکب شهدا در سراسر استان ایلام فعال شده است، گفت: این موکبها در ایام اربعین بخشی از خدماترسانی به زائران را برعهده دارند و در چند شهرستان نیز تشکلهای ایثارگری مسئولیت اجرای کامل فعالیتهای موکبها را از صفر تا صد برعهده گرفتهاند.
وی روایتگری از دفاع مقدس را از دیگر برنامههای تشکلهای ایثارگری عنوان کرد و افزود: روایتگری از دوران دفاع مقدس و بیان نقش و رشادتهای مردم استان ایلام در سالهای حماسه و مقاومت، از دیگر فعالیتهایی است که توسط تشکلها و فعالان فرهنگی دنبال میشود و تلاش شده است این بخش نیز در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان و زائران با حماسههای دوران دفاع مقدس انجام شود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام همچنین از حضور مددکاران این اداره کل در محل موکب خبر داد و اظهار کرد: مددکاران اداره کل در محل حضور فعال دارند و در کنار ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی، برنامههای مرتبط با حجاب و عفاف و اقامه نماز را نیز دنبال میکنند تا فضای فرهنگی و معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.
رحیمی با اشاره به دعوت از جامعه ایثارگری برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی خاطرنشان کرد: استان ایلام با انتشار فراخوانهای مختلف، از جامعه هدف برای حضور در راهپیمایی اربعین دعوت کرده است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی، زمینه حضوری باشکوه، منظم و همراه با بهرهمندی از خدمات مناسب را برای ایثارگران و خانوادههای آنان فراهم کنیم.