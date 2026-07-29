۶۲ دستگاه خودروی امدادی برای خدمت رسانی به خودرو‌های زائران به محور‌های مواصلاتی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سخنگوی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی کشور با بیان اینکه این برنامه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان البرز اجرا شده است گفت: استان البرز در شاهراه مواصلاتی ۱۴ استان کشور قرار دارد این ۶۲ دستگاه خودروی امدادی با استقرار در محور‌های مواصلاتی به سمت غرب کشور به زائران خدمت رسانی می‌کنند.

مالمیر افزود: امروز آموزش تخصصی امدادگران امداد خودروی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان البرز نیز برگزار می‌شود و امدادگران آیین نامه‌های راهنمایی و رانندگی در جاده‌ها تعمیرات سرپایی و انتقال خودرو و همچنین خدمات اورژانسی را آموزش می‌بینند.