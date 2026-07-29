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سرپرست دفتر امور شهری استانداری تهران از تبدیل مرکز آموزش آتشنشانی «شهید صدرزاده» شهریار به مرکز تخصصی آتشنشانان کشور خبر داد و اعلام کرد ۲۲۷ نیروی آموزشدیده در این مرکز، آماده خدمت در شهرستانهای استان تهران هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه بازدید رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور و مسولان استانداری تهران از مرکز آموزش آتشنشانی شهریار مقرر شد این مرکز به عنوان یکی از مراکز اموزش تخصصی کشور مطرح گردد.
راضیه شهاب سرپرست دفتر شهری و شوراهای استانداری تهران گفت: ۲۲۷ نیروی تازه نفس آموزش دیده در این مرکز آماده اعزام و خدمت در شهرستانهای استان تهران هستند.
وی افزود: این افراد بیش از ۱۰ دوره را در این مرکز گذراندهاند.
رئس مرکز مطالعات راهبردی شهرداریهای کشور نیز با تاکید بر توان تخصصی مرکز آتشنشانی شهید صدرزاده گفت: استاندارد سازی مراکز آموزش آتشنشانان در دستور کار است.
جعفرزاده افزود: بر اساس تخصصهایی که در چنین مراکزی آموزش داده میشود، نسبت به استفاده آنها در سطوح ملی، استانی و منطقهای اقدام خواهد شد.