پخش زنده
امروز: -
دو ورزشکار خراسان رضوی در اردوی مشترک آماده سازی تیم ملی بوکس حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیمهای ملی بوکس جوانان و بزرگسالان ایران برای برگزاری اردوی مشترک آمادهسازی، عازم کشور ازبکستان شدند.
بنا بر اعلام فدراسیون بوکس، این اردوی تدارکاتی با حضور تیمهای ملی ایران، ازبکستان و ژاپن تا ۸ مردادماه ادامه خواهد داشت.
در این دوره از تمرینات،علی حبیبینژاد بوکسور خراسانی در وزن ۷۰ کیلوگرم و حسن مرادنژاد، رئیس هیئت بوکس استان خراسان رضوی، به عنوان مربی تیم ملی حضور دارند.