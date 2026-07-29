به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم‌های ملی بوکس جوانان و بزرگسالان ایران برای برگزاری اردوی مشترک آماده‌سازی، عازم کشور ازبکستان شدند.

بنا بر اعلام فدراسیون بوکس، این اردوی تدارکاتی با حضور تیم‌های ملی ایران، ازبکستان و ژاپن تا ۸ مردادماه ادامه خواهد داشت.

در این دوره از تمرینات،علی حبیبی‌نژاد بوکسور خراسانی در وزن ۷۰ کیلوگرم و حسن مرادنژاد، رئیس هیئت بوکس استان خراسان رضوی، به عنوان مربی تیم ملی حضور دارند.