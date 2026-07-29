مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی با انتشار آماری از حوادث مربوط به غرق‌شدگی، از جان باختن ۲۳ نفر از ۳۴ مصدوم در جریان حوادث غرق‌شدگی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. وی با اشاره به اینکه بیشترین این حوادث در سد‌ها و رودخانه‌ها رخ داده، بر خطرات مرگبار شنا در این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل مدیریت بحران استان، در تشریح وضعیت حوادث غرق‌شدگی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۴ مورد حادثه غرق‌شدگی در سطح استان ثبت شده که متأسفانه منجر به مرگ ۲۳ نفر شده است.

حامد صفاری، با تمرکز بر مناطق پرخطر، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از این حوادث در پشت سد‌ها و حاشیه رودخانه‌ها به وقوع پیوسته است.

صفاری با هشدار نسبت به شنا در پشت سد‌ها گفت: این مناطق به دلیل برخورداری از عمق نامشخص، وجود جریان‌های پنهان و نبود تجهیزات ایمنی کافی، به شدت خطرناک هستند. شنا در پشت سد‌ها صرفاً یک ریسک مرگبار است و نباید به عنوان محل تفریح مورد استفاده قرار گیرد.