پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم را راهکار مهم در پیشگیری از گسترش پشه آئدس ذکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، پروانه رضاقلیزاده مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل در نشست کمیته اطلاعرسانی بیماری پشه آئدس اظهار کرد: دستگاهها باید در حوزه اطلاعرسانی و آموزش عمومی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه رعایت اصول بهداشتی و حذف محلهای تکثیر این پشه ضروری است، افزود: اطلاعرسانی باید بهصورت مستمر، هدفمند و مبتنی بر آموزشهای علمی انجام و تمامی اقشار جامعه باید با راههای پیشگیری، علایم بیماریهای منتقله و شیوههای مقابله با این پشه آشنا شوند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تأکید بر نقش مؤثر رسانهها تصریح کرد: صداوسیما، خبرگزاریها، پایگاههای خبری، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی باید با تولید محتوای آموزشی مناسب، نقش فعالی در افزایش آگاهی عمومی ایفا کنند و از انتشار اخبار غیرمستند و ایجاد نگرانی در جامعه پرهیز شود.
رضاقلیزاده همچنین خواستار بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای فرهنگی، آموزشی، شهرداریها، دهیاریها، سازمانهای مردمنهاد، داوطلبان سلامت و مراکز آموزشی برای اجرای برنامههای آگاهیبخشی شد.
وی بیان کرد: آموزشهای چهرهبهچهره، تولید بروشور، پوستر، کلیپهای آموزشی و برگزاری پویشهای اطلاعرسانی باید در دستور کار قرار گیرد.