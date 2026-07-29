به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و ایثارگران استان گفت: پری جان قائدی مادر شهید مصیب طاهری سودجانی آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

صابر خسروی افزود:شهید مصیب طاهری سودجانی سوم مرداد ماه۱۳۴۵ در شهر سودجان از توابع شهرکرد متولد شد. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج به جبهه اعزام شد.

وی افزود:چهارم اسفندماه ۱۳۶۳ در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر وی مدت‌ها در منطقه برجا ماند و هجدهم مرداد ۱۳۷۷ پس از تفحص در گلزار مطهر زادگاهش به خاک سپرده شد.