وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که برنامه پزشکی خانواده می‌تواند آینده عرضه خدمات سلامت را متحول کند، تصریح کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، زیرساختی تاریخی و ماندگار برای نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هشتمین نشست تحلیل و پایش اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با محوریت بررسی روند اجرای برنامه در دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری مرحله دوم، ارزیابی آمادگی مرحله جدید و مرور مشکلات اجرایی برگزار شد.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با قدردانی از تلاش تمامی دست‌اندرکاران اجرای برنامه، اظهار کرد: برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، زیرساختی تاریخی و ماندگار برای نظام سلامت کشور است و نتایج آن می‌تواند آینده ارائه خدمات سلامت را متحول کند.

وی با اشاره به پیگیری مستمر رئیس‌جمهور در اجرای این برنامه، گفت: گزارش روند پیشرفت جلسات به‌صورت منظم به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود و ایشان نیز با حساسیت ویژه، روند اجرای برنامه را دنبال می‌کنند.

وزیر بهداشت افزود: مرحله کنونی اجرای برنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا با گسترش اجرای آن در ۶۴ شهرستان، فرصت مناسبی برای شناسایی نقاط قوت، رفع چالش‌های اجرایی و تکمیل زیرساخت‌ها فراهم شده است. وزیر بهداشت تأکید کرد: هرچه این زیرساخت با دقت و استحکام بیشتری شکل بگیرد، دستاوردی ماندگار برای نظام سلامت کشور خواهد بود.

پزشکی خانواده ماموریت ملی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به عزم جدی دولت برای اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: اجرای این برنامه یک انتخاب نیست، بلکه مأموریتی ملی است که با تأکید رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت باید با جدیت دنبال شود. وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری فرصت اجرای این برنامه فراهم شده و تجربه کشور‌های مختلف نیز نشان می‌دهد که موفقیت آن نیازمند استمرار، صبر، فرهنگ‌سازی و پیگیری مستمر است.

علیرضا رئیسی با تأکید بر آغاز فاز سوم برنامه، از ورود گروه پایانی به مرحله تست در ۱۹ شهرستان منتخب از ۶۴ شهرستان خبر داد و یادآوری کرد که این گروه در ۴۵ روز آینده وارد مرحله اصلی می‌شوند. دانشگاه‌های دارای سابقه اجرای پزشکی خانواده، مأموریت ویژه‌ای در انتقال موفق از الگوی قبلی به مدل جدید برنامه دارند و تجربیات آنان می‌تواند الگوی توسعه برنامه در سایر مناطق کشور باشد. معاون بهداشت همچنین بر توجه همزمان به برنامه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH)، استفاده از تجربیات موفق دانشگاه‌ها و مستندسازی اقدامات تأکید کرد.

ضرورت حمایت بیمه‌ها از پزشکی خانواده

معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به دغدغه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی اجرای برنامه را تأمین به‌موقع منابع مالی و پرداخت مطالبات دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: رؤسا و مدیران دانشگاه‌ها با وجود محدودیت‌های مالی، با انگیزه و احساس مسئولیت در حال اجرای برنامه هستند و تداوم این روند نیازمند حمایت جدی بیمه‌ها و تأمین اعتبارات است.

سجاد رضوی همچنین بر استفاده از تجربیات و ابتکارات دانشگاه‌ها در ارتقای کیفیت اجرای برنامه تأکید کرد.

تاکید بر ارزیابی منظم شاخص‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت نیز با تأکید بر اینکه اجرای برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع نیازمند یادگیری مستمر از تجربه دانشگاه‌های علوم پزشکی است، اظهار کرد: مستندسازی اقدامات موفق، انتقال تجربیات میان دانشگاه‌ها، ارزیابی منظم شاخص‌های عملکرد و اصلاح مستمر فرآیندها، از ارکان اصلی توسعه این برنامه به شمار می‌رود.

مهندس طاهر موهبتی همچنین بر ادامه پایش‌های میدانی، تقویت هماهنگی میان حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت و بهره‌گیری از تجربه دانشگاه‌های پیشرو برای تسریع اجرای برنامه در سایر مناطق کشور تأکید کرد.

اعزام تیم‌های پیشران به دانشگاه‌ها

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، با تشریح روند پایش دانشگاه‌های مجری فاز دوم، از اعزام تیم‌های پیشران به دانشگاه‌ها و ارزیابی میزان آمادگی آنها خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه‌هایی که حداقل ۷۰ درصد شاخص‌های آمادگی را کسب کنند، وارد فاز اجرایی خواهند شد.

بابک فرخی همچنین از تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی، پاسخ به استعلامات دانشگاه‌ها، تکمیل دستورالعمل‌های اجرایی و تأکید بر توسعه مراکز گروهی ارائه خدمات در سطح یک خبر داد.

نقش نظام نوبت دهی در موفقیت پزشکی خانواده

علیرضا عسگری، رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، با تأکید بر نقش نظام نوبت‌دهی در موفقیت برنامه، اظهار کرد: ارجاع مؤثر زمانی محقق می‌شود که فرآیند نوبت‌گیری نیز به‌طور کامل انجام شود. وی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت متخصصان تمام‌وقت، تقویت کیفیت خدمات سطح دو و حمایت از دانشگاه‌های پیشرو در اجرای برنامه تأکید کرد.

رفع مشکلات اتصال سامانه‌ها

سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با تشریح اقدامات انجام‌شده در تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، از رفع بخش عمده مشکلات مربوط به اتصال سامانه‌های نوبت‌دهی، اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای و توسعه زیرساخت‌های الکترونیک خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل سامانه‌های سطح یک، همکاری مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی در اجرای برنامه بیش از پیش توسعه یابد.

در ادامه این نشست، رؤسا و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارشی از آخرین وضع اجرای برنامه، روند آماده‌سازی فاز سوم، میزان آمادگی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرآیند انعقاد قراردادها، وضعیت نظام ارجاع، آموزش تیم‌های سلامت، اطلاع‌رسانی عمومی، چالش‌های مالی و اجرایی و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه کردند و درباره راهکار‌های تسریع و تقویت اجرای برنامه به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست بر استمرار پایش میدانی دانشگاه‌ها، تکمیل زیرساخت‌های اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی، تقویت همکاری سازمان‌های بیمه‌گر، بهره‌گیری از تجربیات موفق دانشگاه‌ها و استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی تحلیل و پایش، به‌منظور اجرای هرچه موفق‌تر برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع تأکید شد.

هشتمین نشست تحلیل و پایش اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در دانشگاه‌های مجری فاز دوم با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونان بهداشت، درمان و توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، مدیران ارشد سازمان‌های بیمه‌گر، رؤسا و هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری برنامه و مسئولان ستادی به‌صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.