پخش زنده
امروز: -
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گراش در ارتباط تصویری با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس رئیسکل دادگستری استان فارس در سفر به شهرستان گراش، از روند فعالیت و رسیدگی به پروندههای قضایی در دادگستری این شهرستان بازدید و روند رسیدگی به پروندهها را بررسی کرد.
همچنین اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در ارتباط تصویری با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد .
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.