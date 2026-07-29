به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس رئیس‌کل دادگستری استان فارس در سفر به شهرستان گراش، از روند فعالیت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری این شهرستان بازدید و روند رسیدگی به پرونده‌ها را بررسی کرد.

همچنین اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان در ارتباط تصویری با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد .

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.