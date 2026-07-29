مدیرکل بنیاد شهید استان کرمانشاه از برپایی ۱۳ موکب با مشارکت بنیاد شهید، تشکل‌های شاهد و ایثارگر، خانواده‌های شهدا و دیگر دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه، با اشاره به برپایی موکب «سلام شهید» در پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: این موکب با همکاری بنیاد شهید و تشکل‌های شاهد و ایثارگر راه‌اندازی شده است.

محمد بهرامی، هدف از راه‌اندازی این موکب را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: تلاش شده است در کنار ارائه خدمات پذیرایی و رفاهی، برنامه‌ها و خدمات فرهنگی و معنوی نیز به زائران ارائه شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه درباره خدمات ارائه‌شده در این موکب گفت: خدمات پذیرایی همچنین در بخش فرهنگی، برنامه‌هایی همچون نقاشی تمثال شهدا و اهدای این آثار به زائران اجرا می‌شود و بسته‌های فرهنگی با محتوای مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت نیز در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

بهرامی با اشاره به فعالیت ۱۰ غرفه در این موکب ادامه داد: در بخش‌های مختلف فرهنگی، مشاوره‌ای و درمانی خدمات متنوعی ارائه می‌شود. در بخش درمانی، خدماتی مانند اندازه‌گیری فشار خون و قند خون به زائران ارائه شده و در بخش مشاوره نیز مددکاران و مشاوران بنیاد شهید در قالب فعالیت‌های جهادی و بسیجی‌وار حضور دارند و خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند.

وی تأکید کرد: بخش عمده خدمات این موکب برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران پیش‌بینی شده و در کنار آن، خدمات پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی برای عموم زائران نیز ارائه می‌شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران در مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: حدود ۱۰ سال است که در مرز خسروی و مسیر تردد زائران، خدماتی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران ارائه می‌شود و امسال نیز این خدمات با برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتری دنبال شده است.

وی افزود: در حوزه اسکان خانواده‌های شهدا و ایثارگران، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شده و برای پارک خودرو و اسکان خانواده‌ها نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است. سازمان عتبات عالیات نیز در زمینه برپایی موکب و همچنین اسکان خانواده‌های شهدا و ایثارگران همکاری مناسبی داشته است.

بهرامی درباره تعداد موکب‌های فعال بنیاد شهید و تشکل‌های ایثارگری در ایام اربعین گفت: به صورت مستقیم سه موکب با مشارکت بنیاد شهید و دستگاه‌های همکار در استان برپا شده است که یکی از آنها موکب «سلام شهید» در پایانه مرزی خسروی است. همچنین موکب‌هایی با مشارکت سازمان‌های مرتبط در دیگر نقاط استان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این سه موکب، خانواده‌های معظم شهدا، خادمیاران و تشکل‌های جانبازان نیز حدود ۱۰ موکب برپا کرده‌اند که در مجموع تعداد موکب‌های مرتبط با بنیاد شهید، خانواده‌های شهدا و تشکل‌های ایثارگری استان به حدود ۱۳ موکب می‌رسد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه با اشاره به تجربه سال گذشته در برپایی موکب‌ها خاطرنشان کرد: امسال تلاش شد مشکلات و نواقص سال گذشته برطرف شود و خوشبختانه همکاری تشکل‌های شاهد و ایثارگر و دستگاه‌های اجرایی استان در برپایی و پشتیبانی از موکب‌ها بسیار مطلوب بوده است.

بهرامی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان عتبات عالیات و دیگر مجموعه‌های اجرایی همکاری خوبی در ارائه خدمات به خانواده‌های شهدا و ایثارگران داشته‌اند و بخشی از اقلام مورد نیاز از جمله آب معدنی و مواد غذایی نیز با مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های همکار تهیه و تأمین شده است.