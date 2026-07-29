به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۲۰ مانور عملیاتی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: این مانور بدون اعلام قبلی و با هماهنگی فرماندار شهرستان اجرا شد و طی آن دستگاه‌های امدادی، انتظامی، هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی، دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین و مدیریت بحران عملیات کنترل آتش سوزی را با موفقیت اجرا کردند.

وی گفت: چابکی به روز بودن و پیش بینی شرایط قبل از وقوع حوادث از ویژگی‌های مدیریت بحران است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به نشست اضطراری بررسی ناترازی و مدیریت بحران برق در کاشان اشاره کرد و گفت: به دنبال افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در روز‌های اخیر و وقوع بیش از ۲۰۰ مورد حادثه در شبکه برق شرکت برق منطقه‌ای اصفهان مکلف شد شبکه‌های فوق را تعمیر و اصلاح اقدام کند.

شیشه فروش افزود: همچنین شرکت توزیع برق استان نیز با تأمین ترانسفورماتور‌ها و کابل‌های مورد نیاز و تقویت نیروی انسانی، اداره برق کاشان را برای کنترل بهتر حوادث تجهیز می‌کند.

شیشه‌فروش در خصوص وضعیت منابع آبی این شهرستان نیز گفت: کاشان با کاهش بیش از ۴۲ درصدی بارش‌ها در مقایسه با میانگین بلندمدت مواجه است و ۹۸ درصد مساحت آن تحت تأثیر خشکسالی قرار داردو هم‌اکنون شهر‌های برزک، قمصر و ۶ روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند.

وی افزود: برای حل این مشکل، مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در صدور مجوز حفاری چاه‌های اضطراری با آبفای کاشان همکاری کند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ساخت منبع ذخیره آب ۲ هزار مترمکعبی، بازسازی ۱.۵ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده آب (در ادامه ۲ کیلومتر بازسازی‌شده سال گذشته) و اجرای زون‌بندی شبکه تله‌متری از دیگر برنامه‌های در دست اجرا برای مدیریت تنش آبی در این منطقه است.