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موکب سیدالشهدا (ع) شهرستان اردل در شهر کربلا با ارائه خدمات مختلف، آماده خدمت رسانی به زائرین کربلاست.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مسئول موکب سیدالشهدا (ع) شهرستان اردل ا گفت: اسکان، پخت نان نذری، توزیع آب معدنی، توزیع صبحانه، و توزیع اقلام فرهنگی از جمله خدماتی است که موکب سیدالشهدا (ع) شهرستان اردل در کربلای معلی انجام خواهد داد.
روح الله انصاری افزود: این موکب یکی از نزدیکترین موکبهای استان چهارمحال و بختیاری است که در مسیر زائران و در نزدیکی حرم حضرت ابالفضل العباس (ع) قرار گرفته است.
وی گفت: مجموعا در این موکب بیش از ۱۰ نفر خادم، کار پذیرایی و دیگر خدمات به زائرین را انجام خواهند داد
انصاری گفت: نزدیک به شش سال است که به کربلای معلی مشرف میشویم و هر سال از سال قبل با تجهیزات و امکانات بیشتری حضور پیدا میکنیم و فعالیتهای این موکب در غالبهای مختلف برای ششمین سال متوالی و در مسیرهای باب القبله، کهربا، حی العامل و امسال هم در خیابان باب البغداد کربلا برپا و انجام میدهد.
انصاری افزود: امسال هم به لطف خدا، موکب حضرت سیدالشهدا (ع) اردل، واقع در شهر کربلا، میدان باب البغداد، نرسیده به هتل ریحان، جنب ساحه شندی به خدمت رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش خواهیم پرداخت.