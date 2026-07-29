معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، تغییر زمان برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور، خواستار تغییر زمان برگزاری آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی شد.

در این نامه آمده است: با توجه به اینکه برگزاری آزمون‌های باقی‌مانده از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و آزمون‌های پایان‌ترم جاری به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاده و در برخی دانشگاه‌ها تا نیمه شهریورماه ادامه خواهد داشت، ترتیبی اتخاذ شود تا آزمون‌های جامع علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندان‌پزشکی و پیش‌کارورزی که قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شوند، به دوم مهرماه ۱۴۰۵ موکول شوند.