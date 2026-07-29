صدا وسیمای آذربایجان غربی با ویژه برنامه رادیویی «اربعین نغمه‌سی» به تبیین جایگاه هنر آیینی و میراث مداحی و مرثیه‌سرایی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم زمان با ایام اربعین حسینی واحد صدای آذربایجان غربی با تدارک ویژه برنامه رادیویی «اربعین نغمه‌سی»، به معرفی چهره‌های برجسته مداحی و مرثیه‌سرای استان و تبیین جایگاه هنر آیینی در فرهنگ عزاداری می‌پردازد.

این مرکز در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی منطقه، ویژه برنامه «اربعین نغمه‌سی» را به مدت ۱۰ روز از پنجم تا پانزدهم مرداد از طریق رادیو چی‌چست پخش خواهد کرد.

این برنامه که با هدف ارج نهادن به جایگاه شعر آیینی و هنر مداحی تولید شده است، بخش‌های متنوعی را شامل می‌شود؛ از جمله بررسی اهمیت شعر آیینی در مرثیه‌سرایی، معرفی مداحان و مرثیه‌سرای نام‌آشنای استان، و همچنین حضور مداحان در استودیو برای اجرای زنده و گفت‌و‌گو درباره ابعاد مختلف این هنر سنتی و مذهبی.

«اربعین نغمه‌سی» به تهیه کنندگی مشترک الناز بهزادفر و محمد کاظمی تولید شده و آمینه تقی‌پور و محمد کاظمی اجرای آن را بر عهده دارند. این برنامه هر روز ساعت ۱۶:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه از رادیو چی‌چست پخش می‌شود.