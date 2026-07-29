مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در گفت‌ و‌ گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ هکتار زمین در مناطق روستایی استان تملک شده که ۲۴۸ قطعه زمین به متقاضیان در مناطق روستایی واگذار شده است.

تنها افزود: این زمین‌ها از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری در بخش‌های مختلف مسکونی، تجاری، طرح هادی و اماکن مورد نیاز در روستا‌ها تملک شده و واگذار شده است.

به گفته وی از ابتدای تشکیل استان تاکنون نیز ۱۰ هزار و ۱۰۲ هکتار زمین در سطح روستا‌های استان تملک شده که در این مدت ۳۶ هزار و ۱۸۸ هکتار زمین در روستا‌های خراسان جنوبی به روستاییان واگذار شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان افزود: پارسال از هزار و ۱۹۴ هکتار زمین تملک شده ۲ هزار و ۱۷۷ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده است.

تنها گفت: با واگذاری اراضی مسکونی، افراد در طرح ویژه مسکن روستایی می‌توانند نسبت به دریافت ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره اقدام کنند.