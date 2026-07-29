تعداد ۱۷۵۸ زائر اربعین حسینی در قالب ۴۱ سفر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری سیستان و بلوچستان، به مرز‌های شلمچه و مهران اعزام شدند و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: از ۲۵ تیرماه تا ۶ مردادماه ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۵۵ زائر در قالب ۲۷ سفر به مرز شلمچه و ۶۰۳ زائر نیز در قالب ۱۴ سفر به مرز مهران جابجا شده‌اند.

شهرام مبارکی همچنین با اشاره به خدمات ناوگان باری استان در پشتیبانی از مراسم اربعین افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۱۸ دستگاه ناوگان باری به صورت رایگان نسبت به حمل و انتقال مواکب عزاداری به مرز مهران اقدام کرده‌اند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های بخش حمل‌ونقل مسافری و باری استان برای ارائه خدمات مطلوب، ایمن و منظم به زائران اربعین حسینی به کار گرفته شده و این روند تا پایان اجرای طرح ادامه خواهد داشت.