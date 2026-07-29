به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با قدردانی ازتلاش‌ها و نقاط قوت خدمات‌رسانی استان در ایام اربعین گفت: بنا بر ابلاغ دستورالعمل جدید وزیر کشور برای پیشگیری از حوادث در مراسم ملی و مذهبی، استقرار بیمارستان صحرایی شهید دکتر صدوقی و اعزام هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو از بخش‌های صنعتی، خصوصی و امدادی از جمله اقدامات برجسته‌ای است که در ایام اربعین باوجود حجم بالای رفت‌وآمد، بدون هیچ‌گونه حادثه تصادفی به سرانجام رسیده است.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به ارائه بیش از ۱.۵ میلیون پرس غذا بدون ثبت هیچ‌گونه مشکل بهداشتی افزود: گروه‌ها مدیریت بحران در تمامی شهرستان‌ها و استانداری به صورت شبانه‌روزی و چهار نوبته مشغول رصد و پایش وضعیت بودند.

وی ادامه داد: همچنین تجهیزاتی ازجمله ژنراتور‌های برق اضطراری، خودرو‌های سرد خانه‌دار و تانکر‌های آبرسان به منطقه اعزام شدند، علاوه بر این، تامین اضطراری سوخت و تخصیص کارت‌های سوخت در طول مسیر به بهترین شکل اجرا شد.

شیشه فروش با تاکید بر لزوم مستندسازی اقدامات و مطالبه‌گری از مراجع ملی افزود: لازم است دستگاه‌های استان گزارشی از توانمند‌ها و خدمات ارائه شده را به تهران ارسال کنند تا بر اساس حجم خدمات، بتوانیم اعتبار و تجهیزات بیشتری را برای تقویت امکانات استان در مراسم مذهبی آینده ازجمله مانند اربعین و عاشورا دریافت و مطالبه کنیم.