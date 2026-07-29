معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تحقق عدالت آموزشی و تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری، حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی و گسترش آموزش‌های مهارت‌محور از اولویت‌های سال تحصیلی جدید می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آذرکیش در راستای اجرای سیاست‌های پروژه مهر و با هدف بررسی ظرفیت پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی در ارتقای کیفیت آموزش، تحقق عدالت آموزشی و تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری، از بخش‌های مختلف پژوهش‌سرای دانش‌آموزی فارابی منطقه ۱۲ بازدید کرد.

در این بازدید، دستاورد‌های علمی و فناورانه دانش‌آموزان برگزیده استانی و راه‌یافته به مرحله کشوری در دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم در محور‌هایی همچون برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی، رباتیک، زیست‌فناوری، نجوم، آزمایشگاه علوم و سایر حوزه‌های پژوهشی ارائه شد. معاون آموزش متوسطه ضمن گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، دبیران و کارشناسان پژوهش‌سرا، از نزدیک در جریان روند اجرای طرح‌های پژوهشی و دستاورد‌های آنان قرار گرفت.

آذرکیش با تأکید بر نقش پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: پژوهش‌سرا‌ها با فراهم کردن فرصت‌های یادگیری، پژوهش، خلاقیت و نوآوری، نقش مهمی در شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان ایفا می‌کنند. وی افزود: توسعه فعالیت‌های پژوهشی، تقویت آموزش‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین، حمایت از ایده‌های خلاق و گسترش فرصت‌های یادگیری برای همه دانش‌آموزان، از اولویت‌های آموزش متوسطه در سال تحصیلی جدید است و در چارچوب سیاست‌های پروژه مهر با جدیت دنبال می‌شود.

در پایان این بازدید، بر تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، استمرار حمایت از فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پژوهش‌سرا‌ها در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری تأکید شد.