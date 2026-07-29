دبیرخانه توسعه و ترویج قصه‌گویی ایران با هدف گسترش فرهنگ نقد، تقویت نگاه تحلیلی به هنر قصه‌گویی و ارتقای کیفیت آثار این حوزه، پویش ملی «نقد نقل قصه‌ها» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این پویش با تکیه بر نقش قصه‌گویی در پرورش اندیشه، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی، فرصتی را برای نقد و بررسی آثار قصه‌گویی و تعمیق نگاه انتقادی در میان فعالان این عرصه فراهم می‌کند.

دبیرخانه پویش «نقد قصه‌ها» از قصه‌گویان، نویسندگان، بازنویسان، بازآفرینان، پژوهش‌گران، منتقدان، داوران و دیگر علاقه‌مندان دعوت کرده است با ارائه نقد‌های تخصصی خود در این حرکت فرهنگی مشارکت کنند.

هدف اصلی این پویش، ایجاد و تقویت تفکر انتقادی در حوزه قصه‌گویی است و در کنار آن، ارتقای کیفیت قصه‌گویی از طریق نهادینه‌سازی نگاه منتقدانه و فراهم کردن زمینه تبادل تجربه و دانش میان قصه‌گویان، استادان و کارشناسان این حوزه دنبال می‌شود.

در این پویش، شرکت‌کنندگان باید حداکثر دو اثر از میان آثار بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی را در دو بخش «نقد متن قصه» و «نقد اجرای قصه‌گویی» بررسی و نقد کنند. انتخاب آثار از تمامی بخش‌های جشنواره شامل اجرای صحنه‌ای، پادکست و بخش ۹۰ ثانیه‌ای امکان‌پذیر است.

مربیان فرهنگی، هنری و ادبی، کتابخانه‌های سیار شهری، روستایی و پستی، اعضای نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارکنان ستادی کانون و همچنین تمامی علاقه‌مندان به حوزه قصه‌گویی از جمله نویسندگان، کارگردانان، هنرمندان، معلمان، دانشجویان و اولیای تربیتی می‌توانند در این پویش شرکت کنند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد باید به صفحه «باشگاه قصه‌گویان ایران» در آپارات به نشانی aparat.com/ghessagoyan.iran مراجعه کرده، پس از ثبت‌نام، دنبال کردن صفحه و فعال‌سازی اعلان‌ها، نقد خود را در بخش پیام (کامنت) اثر منتخب ثبت کنند. ثبت‌نام در سایت آپارات و دنبال کردن صفحه باشگاه، شرط لازم برای امکان ارسال نقد است.

بر اساس این فراخوان، هر شرکت‌کننده می‌تواند دو اثر را نقد کند، اما تنها یکی از نقد‌های او در بخش رقابتی بررسی خواهد شد. همچنین نقد‌ها باید به‌صورت مستقل، با رعایت اصول اخلاقی و بدون تأثیرپذیری از آرای داوران جشنواره نوشته شوند.

مهلت ثبت نقد‌ها از ۲۳ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده و آیین پایانی این پویش ۱۶ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

آثار ارسالی از سوی شش نفر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه قصه‌گویی داوری می‌شود و برگزیدگان علاوه بر قرار گرفتن در فهرست بررسی داوران بیست‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی، به‌عنوان مهمان به این جشنواره دعوت خواهند شد.

دبیرخانه توسعه و ترویج قصه‌گویی ایران در یزد، میدان شهید بهشتی، ابتدای خیابان امام، کوچه یکم واقع شده است و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۳۵-۳۶۲۶۹۱۷۵ تماس بگیرند.