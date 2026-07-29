به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام هیئت شمشیربازی استان اصفهان، رقابت‌های قهرمانی شمشیربازی جوانان استان در بخش بانوان و اسلحه فلوره به میزبانی آکادمی شمشیربازی زنده‌یاد روزبه سرهنگ‌پور برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها که برترین شمشیربازان استان در آن حضور داشتند، ویانا فروزنده عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد و بر سکوی نخست ایستاد. پرنیان فرامرزی عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد و فاطمه زهرا رفیعی و الینا محمدی به طور مشترک مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

این رقابت‌ها در راستای شناسایی و ارزیابی استعداد‌های برتر شمشیربازی استان و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات پیش‌رو برگزار شد.