معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به تداوم خشکسالی در استان گفت: با وجود افزایش ۳۹ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، میزان بارش‌ها همچنان ۱۵.۶ درصد کمتر از میانگین ۵۶ ساله است و شرایط منابع آبی استان مطلوب نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، محمد جهانشاهی در برنامه زنده «نگاه مردم» با بیان اینکه از دهه ۴۰ تاکنون بهره‌برداری سد کرج آغاز شده، اما دیسپاچینگ این سد هیچ‌گاه در اختیار استان البرز نبوده است، اظهار کرد: تقسیم و مدیریت آب به طور کامل در اختیار شرکت مدیریت آب منطقه‌ای قرار داشته و پیگیری‌های لازم درباره حقابه‌ها در سال‌های گذشته انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه امسال ششمین سالی است که میزان بارندگی در استان زیر حد نرمال قرار دارد، افزود: در برخی مناطق کرج در گذشته چاه‌هایی با عمق ۴۰ متر حفر می‌شد، در حالی که سطح آب در عمق ۶ تا ۸ متری قرار داشت، اما اکنون شرایط به‌طور جدی تغییر کرده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با توجه به فشار واردشده بر منابع زیرزمینی طی ۱۵ سال گذشته، حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بیشتر از ورودی مخازن از منابع برداشت شد. به همین دلیل وزارت نیرو تصمیم گرفت نگاه ویژه‌ای به آب‌های سطحی داشته باشد و در برخی موارد حتی حقابه‌ها را برای تأمین آب شرب کاهش دهد.

جهانشاهی با بیان اینکه در رودخانه کرج نیز دیسپاچینگ سد به‌گونه‌ای تنظیم شد که آب برای رسیدن به زمان بارندگی ذخیره شود، گفت: این تصمیم‌ها باعث شد در بخش‌های دیگر محدودیت‌هایی اعمال شود، اما تلاش شد شرایط موجود با کمترین آسیب مدیریت شود.

وی درباره وضعیت تأمین آب در بخش‌هایی از استان نیز توضیح داد: پیمانکار در حال آواربرداری از محل ورودی آب به کانال‌هاست که مسیر آن به دلیل بمباران پل B۱ مسدود شده بود و با تکمیل این عملیات، امکان دریافت آب فراهم می‌شود. اگر پاکسازی مسیر ورودی تا هفته آینده انجام شود، روند بهره‌برداری از آب نیز آغاز خواهد شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به مصرف سالانه آب در استان گفت: در مجموع ۱۰۱۸ میلیون مترمکعب آب در بخش‌های مختلف مصرف می‌شود که ۳۳۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به آب شرب است.

وی به مجری سیمای البرز افزود: استاندارد راندمان آب شرب و بهداشت بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما اگر همین ۳۳۰ میلیون مترمکعب را مبنا قرار دهیم، حدود ۶۰ میلیون مترمکعب به‌صورت مفید استفاده می‌شود و نزدیک به ۲۷۰ میلیون مترمکعب به فاضلاب تبدیل می‌شود.

جهانشاهی در گفت‌و‌گو زنده تلویزیونی سیمای البرز تأکید کرد: اگر بخشی از این حجم دوباره وارد چرخه مصرف شود، نیاز به برداشت از آب‌های زیرزمینی کاهش می‌یابد. افت آب زیرزمینی در استان البرز سالانه حدود ۷۰ میلیون مترمکعب است و بازگرداندن پساب به چرخه بهره‌برداری می‌تواند به جبران این وضعیت کمک کند.

وی با بیان اینکه در شهر‌های پرتراکم دنیا که مصرف عمده آنها از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، ایجاد تصفیه‌خانه و ورود به چرخه پساب یک ضرورت است، به مجری سیمای البرز گفت: اگر فاضلاب به‌درستی تصفیه و هدایت شود، بخش مهمی از مشکلات آبی استان قابل حل خواهد بود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای البرز همچنین از ایجاد پنج قطعه ایستگاه تصفیه پساب توسط شهرداری خبر داد و افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها، تصفیه‌خانه پساب بالای پل فردیس است که در صورت اجرای آن، روزانه ۱۰ هزار مترمکعب پساب قابل استفاده برای باغات تولید خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به محدودیت منابع آبی در البرز و قزوین تصریح کرد: منابع موجود کفاف جمعیت این دو استان را نمی‌دهد و باید با حرکت به سمت بازچرخانی آب، تصفیه پساب و مدیریت مصرف، برای پایداری تأمین آب برنامه‌ریزی شود