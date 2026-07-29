به گزارش خبرگزاری صدا و سیما : هیئت وزیران با هدف کنترل قیمت‌ها، حمایت از تولید و کاهش هزینه‌های تأمین کالاهای ضروری، حقوق گمرکی تعدادی از کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های کشاورزی و ملزومات پزشکی را به یک درصد کاهش داد. بر اساس این مصوبه، حقوق گمرکی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن خام، دانه‌های روغنی، ذرت، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و شکر با نرخ یک درصد محاسبه خواهد شد.همچنین دارو، مواد اولیه دارویی، نهاده‌های دامی و کشاورزی و نیز ملزومات مصرفی پزشکی که فهرست آنها به تأیید دستگاه‌های تخصصی رسیده باشد، مشمول حقوق گمرکی یک درصد خواهند بود. این مصوبه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه و با هدف تسهیل واردات کالاهای ضروری، کاهش هزینه‌های تأمین و کمک به ثبات بازار به تصویب هیئت وزیران رسیده است.