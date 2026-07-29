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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی از واریز مرحله نخست یارانههای نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب بهرهبرداران استان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز واریز یارانههای نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب بهرهبرداران استان خبر داد و گفت: مرحله نخست این حمایت دولتی، از سوم مرداد ماه آغاز شده و به حساب کشاورزان واجد شرایط واریز شد.
اصغر فتحی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تعدیل هزینههای تولید و ترغیب کشاورزان به استفاده از نهادههای مرغوب عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی کشاورزان مصرفکننده کودهای فسفاته و پتاسه مشمول این طرح حمایتی هستند، افزود: مابقی یارانهها نیز بهتدریج به حساب سایر متقاضیان واجد شرایط واریز خواهد شد. مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجانغربی، تغذیه علمی خاک و استفاده متعادل از نهادهها را عامل مهمی در ارتقای کمّی و کیفی محصولات دانست و تصریح کرد: اختصاص این یارانهها گامی کلیدی در حمایت از تولید محصولات اساسی و بهبود معیشت کشاورزان استان است.