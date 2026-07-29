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مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، باهدف تکریم پیشکسوتان رسانه، میزبان جمعی از همکاران بازنشسته و پیشگامان دهههای ۴۰ و ۵۰ این مرکز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، باهدف تکریم پیشکسوتان رسانه، میزبان جمعی از همکاران بازنشسته و پیشگامان دهههای ۴۰ و ۵۰ این مرکز شد. این دورهمی صمیمانه که باهدف تجلیل از سالها مجاهدت پیشکسوتان و تقویت پیوند میان نسلهای مختلف رسانهای برگزار شد، فضایی سرشار از احترام و مرور خاطرات ماندگار را رقم زد.
در ادامه سنتهای پسندیده و قدردانی از زحمات پیشگامان رسانه استانی، ناصر حجازیفر، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی، با ترتیبدادن یک ضیافت صبحانه صمیمانه، میزبان جمعی از همکاران پیشکسوت و بازنشسته دهههای ۴۰ و ۵۰ شد.
در این نشست دوساعته که در فضایی دوستانه برگزار شد، پیشکسوتان رسانه با مرور خاطرات و تجربیات خود از سالها فعالیت و عشق به رسانه در این مرکز، حالوهوای خاصی به این دیدار بخشیدند. حجازیفر در جریان این دورهمی، با خطاب قراردادن پیشکسوتان، از جایگاه ارزشمند آنان در ساختار سازمان سخن گفت و اظهار داشت: شما عزیزان، شناسنامه سازمان هستید. تاریخ شکوه این مرکز نشان میدهد که ما در مسیر راهاندازی و تجهیزات فنی، در صف اولینها بودهایم و این مرهون تلاشهای شماست.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه به نسلهای جدید، ابراز امیدواری کرد که تخصص و تجربیات این عزیزان در نشستهای آتی، بهعنوان چراغ راهی برای همکاران جوان مورداستفاده قرار گیرد.
در این دیدار که به همت و با حضور هیئتمدیره کانون بازنشستگان صداوسیما صورت گرفت، مقرر شد این دیدارها بهصورت دورهای و با حضور دیگر بازنشستگان مرکز برگزار شد.